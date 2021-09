Lorefice: “Su porto Regione inadeguata, tempi più lunghi solo per campagna elettorale?”

Gela. Con la caratterizzazione delle sabbie del porto rifugio ormai scaduta, come confermato ieri dalla prefettura di Caltanissetta, i tempi per arrivare ai lavori di dragaggio e a quelli del braccio di ponente si allungano ancora di più e qualche sospetto inizia ad insediarsi, soprattutto sul fronte politico. Il senatore Pietro Lorefice, che da tempo segue l’iter del porto rifugio, anche monitorando la corrispondenza tra ministero e Regione, sembra avere pochi dubbi. “La caratterizzazione aveva una durata di tre anni. In tutto questo periodo, la Regione non ha dato seguito alle richieste giunte da ministero e Ispra. Ha dimostrato inadeguatezza. Bisogna dire come stanno le cose – spiega – e io sono sempre disponibile ad un confronto pubblico, in ogni occasione. Tra le altre cose, da quello che mi risulta, non è Ispra che ha fissato un termine di otto mesi per tentare di arrivare ad una caratterizzazione, finalmente completa. Al tavolo prefettizio, è stata la Regione a chiedere quest’ulteriore termine”. Il senatore non esclude che dietro a questa infinita via crucis burocratica, possano esserci interessi politici.