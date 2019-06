Lotta alla mafia…troppi silenzi? Morgana: “Spero Greco affronti questione criminalità alla luce del sole”

Gela. Salvo rare eccezioni, è rimasta del tutto estranea ai temi della campagna elettorale. La presenza criminale in città, però, si fa sentire, anche in questa fase, nonostante abbia inevitabilmente perso forza, in gran parte debellata dall’attività della magistratura e delle forze dell’ordine. Il sindaco Lucio Greco un passo, anche simbolico, l’ha voluto fare, assegnando la delega alle “politiche della legalità”, finita al neo assessore Florinda Iudici. Come verrà sviluppata e in cosa consista non è stato ancora precisato. Di mafia, nei diversi aspetti del fenomeno, hanno parlato i grillini, durante la loro campagna elettorale, lanciando la necessità di liberare le campagne da chi le controlla in modo quasi capillare, imponendo una specie di regime della paura, fatto di minacce e danneggiamenti. A pagarne le spese sono tanti imprenditori del settore, costretti a ridimensionare i loro investimenti. Una “mafia del pascolo” che l’ex consigliere comunale Simone Morgana, candidato a sindaco per il Movimento cinque stelle, ha denunciato pubblicamente nel corso della campagna elettorale. “Non era affatto un tema che abbiamo voluto lanciare solo per la campagna elettorale – dice – già prima abbiamo avuto modo di confrontarci con operatori del settore che hanno dovuto patire danni enormi, una specie di persecuzione sistematica. Alcuni hanno denunciato e ci risultano procedimenti penali in corso. La questione sicurezza in città non deve essere limitata alla presenza o meno della videosorveglianza, ma bisogna combattere questo sistema di criminalità. Sono problemi che la nuova amministrazione spero voglia affrontare alla luce del sole. Il sindaco dovrebbe avere un confronto costante con i magistrati della procura e con le autorità preposte. Non ci si deve limitare a collocare queste vicende nella sola ipotesi del pascolo abusivo. Sono vere e proprie persecuzioni criminali ai danni di chi opera nel settore”. Allo stesso tempo, il grillino lancia un altro invito alla neo giunta Greco. “Dato che è stata istituita la delega alle politiche della legalità – conclude – se ne dovrebbe approfittare per contrastare chi viola i propri doveri. Mi riferisco a chi non versa i tributi per l’occupazione del suolo pubblico, per le insegne o a chi evade le imposte comunali. Solo in questo modo si potrà ambire ad una città normale”. Di mafia, di criminalità, in campagna elettorale si è parlato davvero poco.