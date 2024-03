“L’Udc sostiene il sindaco Greco”, Terrana: “Ci fidiamo di Incardona, hanno lavorato bene”

Gela. Il rapporto in giunta c’è sempre stato e quello politico è destinato a proseguire, sotto le insegne dell’Udc. Il gruppo centristra, attraverso il coordinatore regionale Decio Terrana, sostiene Greco e il progetto di un mandato bis. “Siamo consci dei problemi che ha avuto l’amministrazione uscente, legati anche a fattori esterni e decisamente imprevedibili, ma riteniamo – spiega Terrana – che il sindaco abbia lavorato bene. Sostenerlo per le prossime amministrative è per noi quasi naturale”. I centristi si affidano in città all’assessore Salvatore Incardona, negli ultimi mesi sempre concentrato sull’azione amministrativa ma al contempo pure in campo a vagliare le opzioni per le urne di giugno. “E’ il nostro coordinatore – continua Terrana – vogliamo organizzare una lista a supporto del primo cittadino uscente. Ci fidiamo dell’assessore Incardona e siamo abituati ad un confronto democratico, lasciando piena autonomia sui territori”.