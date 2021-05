Lui tradisce lei, separazione tra ex coniugi si conclude con “addebito”: “Colpa marito”

Gela. Non è così frequente che una separazione tra coniugi si concluda con un “addebito”, a carico di uno dei due. Una decisione di questo tipo, però, è stata di recente emessa dai giudici civili del tribunale, che hanno appunto addebitato le cause della separazione ad un quarantacinquenne. In base a quanto verificato nel corso dell’attività in giudizio, è infatti emerso che fu il tradimento dell’uomo a determinare la sostanziale rottura del rapporto, dopo quasi vent’anni di matrimonio. A richiedere l’addebito a carico dell’ex consorte è stato il legale della moglie, l’avvocato Giovanna Cassarà, che ha insistito proprio affinché si individuassero delle precise responsabilità, anche su un piano più strettamente “etico”. Nel provvedimento finale, emesso dai giudici della sezione civile del tribunale, si fa appunto riferimento all’addebito imposto all’ex marito.