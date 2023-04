Gela. Il settore giovanile del Gela FC continua a raggiungere traguardi su traguardi. Ultimo, ma non per importanza, il trofeo del campionato provinciale Under 15, deciso in finale playoff. La gara contro il Don Bosco Mussomeli, giocata allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo, si è conclusa sul risultato di 5-2 per i gialloneri.

A segno Zuppardo e Ferrigno, autori di una doppietta a testa, e Rechichi. La squadra ha ottenuto l’accesso per la prossima stagione ai regionali.