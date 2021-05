Da lunedì via libera ai vaccini per gli over 40, apre l’hub al PalaCossiga

Palermo. Da lunedì 17 maggio via libera, in Sicilia, alle prenotazioni delle vaccinazioni antiCovid anche per i quarantenni. L’estensione della somministrazione del siero – per i nati dal 1972 al 1981 – è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Da lunedì, quindi, nell’Isola si allarga il target di cittadini che potranno vaccinarsi: restano esclusi solamente i soggetti tra i 16 e i 39 anni che non hanno patologie. A Gela i vaccini dovrebbero scattare al PalaCossiga, pronto per essere utilizzato come Hub vaccinale, con quindi la chiusura della sede dell’ex mattatoio.

Fino a domenica però si continuerà a vaccinare dalle 8 alle 20 nei locali dell’ex mattatoio comunale di via Falcone.