“M5s interessato solo agli incarichi, caso Farruggia una vergogna”, Greco: “Silenzio del Pd”

Gela. Incarichi da migliaia di euro e la tutela di interessi della propria parte politica. L’altra faccia del “modello Gela” la definisce l’ex sindaco Lucio Greco. L’avvocato punta i “vizi” di un gruppo progressista consolidato intorno al sindaco Di Stefano. “È una politica attenta e puntuale solo quando deve affidare incarichi a esponenti di partito che fanno parte della maggioranza. Si dimostra invece insensibile, indifferente e distratta nei confronti delle più elementari esigenze della parte debole della nostra società. Anche a costo di sfidare l’opinione pubblica e le regole previste dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, non hanno infatti esitato ad affidare alla grillina Farruggia un incarico da oltre 80 mila euro, somma che molti lavoratori non guadagnano neanche in dieci anni di duro lavoro. Al contrario, non hanno nessun timore di offendere il buon senso quando hanno deciso, a causa della semplice caduta di un rametto – dice – di chiudere, da circa un mese, la villa comunale, luogo salubre e accogliente frequentato da tanti pensionati e anziani. Così, quelli che dovevano togliere la povertà e difendere i deboli, l’unica cosa che sanno fare è ingrassare il proprio portafoglio. E’ un’autentica vergogna. Sul piano simbolico e’ un messaggio devastante che fa venire fuori la pochezza della classe politica cittadina. In questo modo le istituzioni perdono credibilità perché il potere pubblico viene di fatto privatizzato per difendere gli interessi della propria parte politica, mettendo in secondo piano gli interessi più generali della popolazione”. Greco prende le distanze e critica duramente il modello politico strutturato dal suo ex vicesindaco Di Stefano, poi uscito dall’amministrazione insieme al gruppo di “Una Buona Idea”.