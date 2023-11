M5s tesse l’alleanza, dopo i civici anche i dem: continuano i confronti, “superare preconcetti”

Gela. Ieri, i civici di “Una Buona Idea” e “Civico lab”; in serata, invece, è stata la volta della delegazione del Pd (con il commissario Giuseppe Arancio, i vice Giuseppe Fava e Franco Di Dio e il consigliere Gaetano Orlando). Sono soprattutto i grillini a mantenere una sorta di ponte politico con tutte le forze che si rivedono nei temi di un’alleanza progressista e civica. Come già accaduto ventiquattro ore fa, anche con i dem, questa volta, il faccia a faccia è stato immortalato da una foto finale. Non ci sono più tatticismi e come già spiegato dai referenti pentastellati, ad iniziare dal parlamentare Ars Nuccio Di Paola, in questa fase l’obiettivo è “l’amalgama” e un’alleanza senza veti. Sarà così con i civici e pare destinato a seguire la stessa traccia anche il rapporto con i dem. In ventiquattro ore, sembra essersi delineata la base politica per un’alleanza che adesso attende altri sì, compreso quello dei renziani di Italia Viva e di altre espressioni che si rivedono in “Unità progressista” e nel tavolo di centro.