“Macchitella abbandonata”, Trainito: “Ora anche i topi lungo la pista ciclabile”

Gela. Una manutenzione costante che manca e fa finire il quartiere di Macchitella tra immagini di verde incolto e ora pure con tante segnalazioni di topi lungo il tragitto della pista ciclabile. “Una programmazione assente – dice il presidente della commissione sanità e ambiente Rosario Trainito – che non permette le giuste attività di derattizzazione e deblattizazione. Macchitella ormai è residenza ufficiale per topi e ratti”. Le segnalazioni giunte al capogruppo di Forza Italia sono tante. “Topi nella pista ciclabile – aggiunge – ma anche la villetta Auriga senza manutenzioni per le giostre e per la fontana, nonostante ogni giorno tante famiglie vi si recano con i bambini. Molti mi hanno segnalato il problema, con video e foto, preoccupati giustamente e sentendosi poco sicuri anche dentro le proprie abitazioni, con i topi presenti nella zona”.