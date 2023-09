Macchitella lab, vertice con Eni e Kore: “Struttura in comodato al Comune”

Gela. “È un lavoro prezioso e continuo quello che stiamo portando avanti, un’azione sinergica che in questi mesi non si è mai fermata e nei prossimi giorni compirà ulteriori passi in avanti nel comune intento di realizzare in città un polo universitario: un incubatore di professioni e professionalità, energie e intelligenze, giovani generazioni da formare, alle quali affidare il futuro di una comunità”. Lo ha detto il sindaco Lucio Greco, al termine di un incontro svoltosi stamane in municipio. Centrale, nel progetto, è Macchitella Lab, struttura che la Raffineria affiderà in comodato al Comune. L’accordo iniziale è di due anni con opzione per i successivi due, abbrivio di una sostanziale cessione a titolo definitivo che sarà formalizzata negli anni a venire e con il pieno accordo tra le parti. Con il sindaco, stamane, erano presenti gli assessori Salvatore Incardona e Francesca Caruso, rispettivamente titolari dell’istruzione e dello sviluppo economico, il preside della facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università Kore di Enna, Francesco Castelli, e rappresentati di Raffineria ed Eni. “Vogliamo mettere – dice il sindaco – a disposizione dei giovani della città e di quelli dei Comuni vicini, un corso universitario prestigioso, moderno, con lezioni in presenza e attività di laboratorio in strutture tecnologiche all’avanguardia. E questo è un sentimento comune che ho potuto ulteriormente constatare durante gli ultimi incontri. Speriamo di poter dare ai nostri ragazzi la possibilità di conseguire la laurea in Ingegneria ambientale studiando nel Macchitella Lab: il sogno della sede universitaria, inseguito da generazioni, finalmente può diventare realtà. Per questo risultato, che spero di poter definire presto, non posso che ringraziare Eni e Unikore per l’impegno profuso, confermato in tutte le sedi, anche stamane”. “Non posso che esprimere – continua- tutta la mia soddisfazione, per l’esito dell’incontro e per lo spirito di collaborazione emerso negli interventi di tutti i presenti. Al termine dell’incontro, per definire tutti i dettagli dell’operazione, si è deciso di aggiornarci, entro brevissimo tempo, anche per permettere a tutti i presenti di riferire ai rispettivi organi”. “Voglio altresì – afferma il primo cittadino – rassicurare altri soggetti, il cui prezioso contributo non è mai stato messo in discussione. Molto presto saranno coinvolti nel processo di definizione del corso universitario. Mi riferisco soprattutto alla Diocesi, a Sicindustria Caltanissetta, ma anche a quanti vorranno impegnarsi in questa ambiziosa sfida: portare stabilmente l’università in città. L’incontro di oggi era ristretto ai soli soggetti proponenti. In futuro ci sarà spazio per le altre realtà del territorio”.