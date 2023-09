Più sicurezza nei quartieri con il protocollo di vicinato, comitati dal sindaco

Gela. I rappresentanti dei comitati di quartiere hanno incontrato oggi pomeriggio il sindaco Lucio Greco. È stato illustrato il protocollo di Vicinato sollecitato dalla Prefettura di Caltanissetta e il modo in cui sarà creato il cosiddetto gruppo controllo volontario previsto nel protocollo firmato al Ministero dell’Interno. Non si tratta di sostituirsi alle forze dell’ordine, né di istituire ronde, vietate per legge. Sarà nominato un referente che svolgerà attività di osservazione e riferirà alle forze di polizia solo i casi di flagranza di reato. Le segnalazioni saranno coperte dall’anonimato. Presente all’incontro il comandante dei vigili urbani, Giuseppe Montana. Il gruppo non potrà usare nessun segno distintivo, simboli di partito, sindacati o di forze di polizia.