Macchitella lab, vicenda ancora in consiglio comunale: fissato monotematico

Gela. Il destino di Macchitella lab, l’ex casa albergo Eni riqualificata, sarà nuovamente oggetto di dibattito all’assise civica. La prossima settimana si terrà il monotematico richiesto dal centrodestra. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito ha fissato la data per il 14 settembre. I lavori nella struttura, con fondi legati alle compensazioni, sono stati conclusi da alcuni anni. L’immobile, sulla carta, era destinato ad incubatore di start up innovative. Nel contempo si è innestato il percorso per avere corsi universitari della “Kore” di Enna. Ad oggi, tutto tace. La questione è già stata trattata in consiglio, con la mozione dei civici di “Una Buona Idea” volta prevalentemente a spingere l’amministrazione verso un’iniziativa concreta, con l’acquisizione dell’ex casa albergo. Ad oggi, i corsi universitari si sono tenuti in altre strutture, seppur a scartamento ridotto. L’interesse di “Kore” e di Eni sembra ancora esserci ma vanno chiariti diversi aspetti. Il sindaco Lucio Greco ha chiesto un incontro con tutte le parti. Su Macchitella lab spingono proprio i civici che ne fanno ragione di ulteriori scelte politiche, anche nell’immediato. Lo considerano uno snodo essenziale. Il centrodestra non ha appoggiato la mozione dei consiglieri di “Una Buona Idea” ma ha ritenuto che la questione debba essere affrontata con tutte le parti interessate.