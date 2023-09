Valorizzazione dei beni culturali e nuove tecnologie, corso in città sostenuto da Eni

Gela. E’ in programma la presentazione della IX edizione della Summer School “Nuove tecnologie per la valorizzazione e la promozione dei luoghi e dei beni culturali” a cura di Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) in collaborazione con l’ITS “Steve Jobs” di Caltagirone e il supporto di EniMed e Raffineria di Gela. L’iniziativa prenderà il via il prossimo 18 settembre alle ore 9:00 presso la Sala Convegni ECU (Raffineria Eni di Gela-Contrada Piana del Signore) alla presenza di Francesco Pignataro, Presidente ITS “Steve Jobs” di Caltagirone; Daniela Vullo, Soprintendente dei Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta; Alina Pomar, AD e Presidente EniMed; Walter Rizzi, Presidente Raffineria di Gela e Gioacchina Di Cataldo, referente Progetti Sicilia FEEM. Il Corso, che si terrà in città dal 18 al 22 settembre, si rivolge a neolaureati in ogni disciplina con interesse particolare per i temi proposti e agli studenti di Istituti Tecnici Superiori e sarà completamente gratuito. Avvalendosi di docenti esperti che operano professionalmente nel settore, il percorso didattico propone e approfondisce i temi collegati all’utilizzo di alcune tra le più moderne tecnologie impiegate nella valorizzazione e promozione del patrimonio culturale. Le nuove tecnologie digitali stanno notevolmente influenzando i Beni Culturali; in particolare nel settore archeologico e architettonico sono sempre più utilizzati applicativi e tecnologie che favoriscono o migliorano la gestione, la conservazione, il recupero e la funzione del bene culturale. Dalla scansione e stampa 3D alla realtà virtuale e aumentata al Metaverso, saranno illustrate le metodologie e le strumentazioni che stanno rivoluzionando il modo in cui vengono esplorati, studiati e promossi i beni archeologici, culturali e monumentali.