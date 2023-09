Il piazzale di via Madonna del Rosario trasformata in discarica a cielo aperto

Gela. Il piazzale di via Madonna del Rosario si è trasformato in una discarica a cielo aperto. I residenti da tempo segnalano l’accumulo di rifiuti che aumenta di giorno in giorno. Segnalazioni che non sono valse a nulla e raccolta che avviene parzialmente ed a singhiozzo. Non solo sacchetti sparsi e gettati come fosse un centro di raccolta ma anche resti di potatura di palme ed altro verde.

Eppure si tratta di una strada molto transitata e quei rifiuti sono visibili a tutti, politici compresi.