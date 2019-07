Maggioranza “blindata” chiude porte al centrodestra, Pellegrino: “Emarginati a causa del ricorso”

Gela. “Allo stato attuale, siamo stati veramente emarginati. Non c’è nessun coinvolgimento da parte della maggioranza”. Il consigliere comunale di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino l’ha già spiegato anche in aula. La maggioranza blindata del sindaco Lucio Greco ha tagliato ogni spazio di manovra, soprattutto al drappello di centrodestra. “Il motivo? E’ tutto dovuto al ricorso che è stato presentato contro l’esito elettorale – continua – mi pare più che evidente. Sulla vicepresidenza dell’assise civica, era stato chiesto a noi di proporre un nome. Non appena si sono diffuse le prime voci sul ricorso, è saltato tutto. Quello che non capiscono è che non ci interessa la poltrona. Vogliamo solo lavorare per la città, ma devono darcene la possibilità. Non accetto che un diritto come il ricorso, concesso dalla legge, passi per essere un danno alla città”. I consiglieri del sindaco hanno chiuso le porte al centrodestra e difficilmente potranno riaprirsi spazi di dialogo, almeno fino al pronunciamento dei giudici. La scelta di rivolgersi al Tar Palermo, formalizzata dallo sconfitto Giuseppe Spata, ha fatto calare il “gelo” politico.