Maggioranza, Licata ai comunisti: “Pci è un pilastro della coalizione del sindaco Di Stefano”

Gela. I comunisti, come spiegato chiaramente dal segretario Nuccio Vacca, non si riconoscono in un governo della città che li ha esclusi, nonostante gli accordi di maggioranza. Come riportato, il dirigente del partito è stato molto duro nei confronti del sindaco, del parlamentare Ars Nuccio Di Paola e dei dem. Tra le fila civiche di “Una Buona Idea”, movimento che si rifà al primo cittadino, non c’è invece nessuna intenzione di rompere il rapporto politico. “Il Partito comunista è stato e sarà uno dei pilastri della coalizione del sindaco – dice il commissario di “Una Buona Idea” Rino Licata – abbiamo inserito il simbolo del Pci sui fac simile e sulle vetrate del nostro comitato elettorale, con orgoglio. Saremo coerenti con il “progetto Gela” e la nostra missione è riordinare le cose, in città”.