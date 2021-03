“Maggioranza? Serve un confronto con gli alleati”, Casciana: “Noi sempre trasparenti”

Gela. “Il nostro gruppo è sempre stato diretto e trasparente. Siamo in maggioranza, abbiamo condiviso un percorso. Ci sono voci su cambi di assessori, ma ad oggi a noi non risulta”. Il capogruppo di “Libera-mente” Vincenzo Casciana, già nelle scorse settimane aveva spinto per arrivare ad una riunione di maggioranza, poi tenutasi. Tutto però rimane sospeso. “Ci eravamo lasciati, prevedendo un nuovo incontro entro la settimana successiva – spiega Casciana – è trascorso un mese, ma non c’è stata nessuna nuova riunione. Senza un confronto, non posso esprimere una posizione. Aspettiamo la riunione. Preferisco sempre avere un confronto con tutti gli alleati”. Casciana e l’altro consigliere del gruppo, Pierpaolo Grisanti, in più occasioni hanno fatto capire che anche le scelte amministrative devono trovare un supporto plurale, senza decisioni unilaterali. Di recente, quello che era il terzo consigliere del gruppo, Diego Iaglietti, ha formalizzato la sua adesione ad “Un’Altra Gela”, punto politico di riferimento del sindaco. Sulle prossime mosse di Casciana e Grisanti sono tante le ipotesi che si susseguono. Ad oggi, entrambi sembrano intenzionati a confermare il patto politico con il sindaco, ma le incognite ci sono. “Nell’ultimo anno – aggiunge Casciana – siamo stati cercati da tanti partiti. Il fatto di dialogare o di avere contatti con esponenti istituzionali, non significa necessariamente dover aderire. Non penso che ci saranno falle tali da portarci a lasciare la maggioranza. Prima di tutto, però, serve sedersi ad un tavolo e confrontarsi”.