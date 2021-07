“Maggioranza tenuta insieme da potere”, Siragusa: “Non tutela interessi del territorio”

Gela. “Il numero legale caduto prima che si trattasse la mozione su Timpazzo? La storia si ricorderà di questi atteggiamenti tattici della maggioranza, che tutelano solo interessi politici e non quelli del territorio”. Il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa, anche dopo quanto verificatosi ieri sera nel corso del question time, con la mozione su Timpazzo (presentata da dem e grillini) saltata, è ancora più convinto che la maggioranza terrà. “Se vogliono veramente l’azzeramento, dovrebbero farlo – dice ancora – altrimenti pensino a governare. Io non credo che questa maggioranza si sfalderà, semplicemente perché è tenuta insieme dal potere. Il minimo comune denominatore è proprio questo. L’elefante, alla fine, ha partorito il topolino. Il Pd, su Timpazzo, non arretra e organizzeremo nuove forme di protesta. La mozione verrà ripresentata il mese prossimo. Dovrà essere la maggioranza, eventualmente, a bocciarla. Non possiamo accettare che tante discariche in Sicilia chiudano e la pressione si concentri solo su Timpazzo. Quando la vasca E sarà satura, allora saremo contenti e gabbati? Il sindaco doveva pretendere che la mozione venisse approvata. Gli avrebbe consentito di avere maggiore autorevolezza nel confronto con la Regione e con la Srr. Invece, si sta fidando delle sirene illusorie della Regione e di sindaci, come il presidente della Srr Filippo Balbo”.