Maltempo, Curcio a Catania “Non è finita, tenere alta l’attenzione”

CATANIA (ITALPRESS) – “I valori parlano in maniera molto chiara: sono caduti millimetri di pioggia impressionanti. Noi pensiamo che quei 600 millimetri che sono stati registrati in alcuni casi siano molto evidenti rispetto all’impatto che c’è stato sul territorio. Eventi intensi e molto improvvisi su un territorio che ovviamente ha delle criticità”. Lo ha detto il Capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, oggi a Catania, in Prefettura, per partecipare a una riunione con le Autorità territoriali e le Strutture operative riunite nel Centro coordinamento soccorsi. “Noi dobbiamo dare ai cittadini – ha continuato Curcio – questa comunicazione: l’evento non è finito. Adesso c’è un momento che sembra di attenuazione e lo è, ma i nostri modelli meteo ci dicono che l’evento tornerà. Se vogliamo fare una comunicazione utile dobbiamo dire non solo quello che si poteva fare in assoluto nel nostro Paese, ma dire ai cittadini di mantenere alta l’attenzione e di seguire le indicazioni che provengono dalle autorità – sindaci, prefetture e Regione – perchè ci aspettano delle ore che possono essere complicate”.(ITALPRESS).