Maltempo, primo temporale con allagamenti e disagi nel palermitano

PALERMO (ITALPRESS) – La città di Palermo si è svegliata questa mattina sotto il primo temporale della stagione. Alcune strade si presentano allagate come alcuni tratti della via libertà. Particolarmente monitorati i sottopassaggi di viale regione Siciliana. L’intensità della pioggia, comunque, è sensiblmente diminuita. Nella notte di Santa Rosalia non si è svolto, a causa del covid, il consueto pellegrinaggio verso il Santuario.

Disagi anche in provincia. Un tratto della strada statale 188 Dir/C “Centro Occidentale Sicula” è stato temporaneamente bloccato a causa di un albero caduto sul piano viabile all’altezza del km 22, a Corleone, in provincia di Palermo. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire la rimozione dell’arbusto e la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

