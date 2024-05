Gela. Il cimitero Farello senza acqua. Già da diversi giorni, c’erano segnalazioni giunte da chi fa visita ai propri cari defunti. La situazione però non è migliorata. L’acqua non c’è e in tanti lo hanno notato. Un disagio evidente, soprattutto per gli anziani che già con fatica riescono ad arrivare, proprio per un saluto ai defunti.