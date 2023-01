Mancano anestesisti, Catania: “Audizione urgente all’Ars per Niscemi, Mussomeli e Mazzarino”

Gela. Come abbiamo riferito ieri, tra le tante carenze che si registrano fra i reparti dell’ospedale “Vittorio Emanuele” c’è anche quella di anestesisti e rianomatori che mancano. Asp ha autorizzato un bando per affidare incarichi “libero-professionali”. Il parlamentare Ars Giuseppe Catania, intanto, fa sapere di aver chiesto un’audizione urgente in commissione sanità. Ritiene che vada affrontata la carenza di anestesisti per le strutture sanitarie di Niscemi, Mussomeli e Mazzarino (“strutture ospedaliere di area disagiata”).