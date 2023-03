Mancano Patti e i dirigenti, tocca a Trainito fare da segretario della seduta di consiglio

Gela. La fase che attraversa Palazzo di Città non è delicata solo a livello finanziario. Il capitolo della dotazione organica è un altro tassello da quasi allarme rosso. Gli uffici risentono di carenze enormi e mancano soprattutto dirigenti. Il segretario generale Loredana Patti è in uscita e nei mesi della piena emergenza finanziaria ha rivestito anche l’incarico ad interim di dirigente al bilancio. In serata, in consiglio, la seduta di question time ha aperto ad una sorta di inedito. Il presidente Salvatore Sammmito, senza segretario generale e in assenza di dirigenti disponibili, ha indicato il consigliere comunale più giovane per fare da segretario della seduta. Così, è toccato al forzista Rosario Trainito assumere la funzione.