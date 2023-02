Marchisciana ha formalizzato le dimissioni, pec al segretario: “Dispiace anche a me”

Gela. La casella dell’assessorato all’urbanistica rimane vuota. Questa mattina, l’architetto Paolo Marchisciana ha formalizzato le dimissioni. Già negli ultimi giorni era emerso che ci fosse una valutazione in corso sulla sua permanenza a Palazzo di Città. “Ho inviato una pec al segretario generale”, spiega. Il professionista, che aveva accettato di stare in giunta sul finire dello scorso anno, chiude una breve esperienza, nel corso della quale ha cercato di muovere i primi passi per rilanciare un settore molto complesso come quello dell’urbanistica. Era stato scelto dall’avvocato Greco proprio con questo obiettivo. “Il rapporto con il sindaco è sempre stato ottimo – dice – purtroppo, ragioni professionali mi portano a rinunciare, anche per evitare possibili incompatibilità. Dispiace anche a me. Volevo svolgere al meglio questo incarico istituzionale. Devono partire alcuni progetti e ho ritenuto che sia la decisione migliore”. L’architetto rientrava nella lista di tecnici, non legati a scelte strettamente politiche, che il sindaco Greco aveva messo sul tavolo nella fase di verifica, prima del varo della giunta, annunciata lo scorso dicembre. Toccherà nuovamente al primo cittadino mettere mano ad una nuova nomina. In una fase di crisi finanziaria al suo culmine un settore strategico come l’urbanistica, già piuttosto depotenziato a causa di personale ai minimi, non può rimanere a lungo senza guida politica.