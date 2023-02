Ex Rmi, partono i cantieri: via libera con una delibera dell’amministrazione

Gela. Per evitare che potessero iniziare a montare tensioni, l’amministrazione comunale, seppur impegnata nell’emergenza finanziaria dell’ente, ha dato il via libera ai quattro progetti per i cantieri di servizio, destinati ai lavoratori ex Rmi. Sono in totale quarantacinque quelli che hanno ottenuto il rinnovo del programma, con attività di manutenzione del verde, degli stabili comunali e della segnaletica stradale. La giunta ha autorizzato, con una delibera sottoscritta dal sindaco e dagli assessori.