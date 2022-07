Medaglia d’oro per Bianca agli europei in Finlandia

Gela. Salvatore Gabriele Bianca porta a casa dalla Finlandia una medaglia d’oro, conquistata nel salto in lungo. Il giovane gelese, impegnato nei campionati europei giovanili, ha totalizzato un punteggio di 769 arrivando a 5,65 m, con un notevole distacco rispetto al secondo classificato, che ha totalizzato 676 punti e arrivando a 4,82 m.

Altro ottimo risultato per l’atleta gelese, che nei campionati nazionali dello scorso mese aveva ottenuto due ori a Molfetta, nel salto in alto e nel salto in lungo, grazie a cui si era qualificato agli europei in Finlandia. Un risultato che riconferma Bianca tra i giovani talenti del panorama sportivo europeo e che valorizza i sacrifici che stanno svolgendo lui e il padre Massimo nel prepararsi per le competizioni sportive.