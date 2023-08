Medi group, giudice autorizza versamento acconto agli operai: ci saranno i primi pagamenti

Gela. Ci sarà un acconto per il mese di agosto in favore dei lavoratori Medi group construction. Il giudice che segue la procedura legata alla società edile ha accolto l’istanza avanzata dal professionista Giuseppe Barletta, che sta coordinando la fase di esercizio provvisorio. Probabilmente, come conferma il commercialista, l’acconto verrà garantito entro ferragosto. Un primo spiraglio di maggiore fiducia per operai che attendono diversi arretrati. Sull’acconto ha insistito nei suoi interventi anche il sindaco Lucio Greco. I sindacati, a loro volta, stanno monitorando l’intera procedura. Le valutazioni condotte dal professionista hanno consentito di individuare risorse che possono essere destinate ai lavoratori, che man mano rientrano in raffineria nei cantieri confermati da Eni.