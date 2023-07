Medi group, ok all’esercizio provvisorio: primo spiraglio per i lavoratori

Gela. Una prima luce nel tunnel percorso dai lavoratori edili di Medi group construction, azienda che si è trovata davanti alla crisi e al fallimento. Il giudice che segue la procedura, Stefania Sgroi, ha depositato il decreto che autorizza l’esercizio provvisorio per i prossimi sei mesi. Gli operai, in protesta da settimane, a breve rientreranno nei cantieri di raffineria, dove l’azienda stava portando avanti le commesse principali. Sono oltre cento i dipendenti, anche se in questo periodo c’è chi ha scelto di lasciare, dimettendosi. Un gruppo di operai, attraverso l’avvocato Francesco Castellana, aveva avanzato istanza di esercizio provvisorio al professionista che sta monitorando la fase e che a sua volta ha fatto richiesta al giudice. Il magistrato ha individuato la presenza dei presupposti per concedere l’esercizio provvisorio. In questo periodo, con la crisi che ha travolto l’azienda e l’avvio della vibrante protesta degli operai (già in attesa di diverse mensilità arretrate), si sono susseguiti i tavoli istituzionali anche in prefettura, con i sindacati e i vertici di Sicindustria. Il sindaco Lucio Greco ha incontrato i lavoratori e mantenuto i contatti con il professionista che si occupa di Medi group, il commercialista Giuseppe Barletta.