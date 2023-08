Medi group, versato acconto agosto agli operai rientrati nei cantieri in raffineria

Gela. In giornata, il professionista che segue la procedura in atto per la società Medi group construction ha disposto la liquidazione di un primo acconto per il mese in corso in favore dei lavoratori. C’era già stato un impegno assunto dal commercialista Giuseppe Barletta che adesso è stato concretizzato. Una strada che era stata suggerita anche dal sindaco Lucio Greco. Barletta aveva proceduto a formalizzare istanza al giudice. “Nell’esprimere piena soddisfazione, non posso non sottolineare lo spirito di collaborazione tra tutti i vari soggetti interessati a raggiungere questo importante risultato. Spero – dice il sindaco – che la risoluzione positiva di questa difficile vicenda possa servire da esempio per affrontare i tanti problemi che affliggono la nostra comunità”.