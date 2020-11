Medico gelese shock: “Ho il Covid e rischio la vita, lavoriamo senza vere protezioni”

Gela. Sono parole dure, senza ripensamenti, quelle che il medico gelese cinquantanovenne Domenico Minasola pronuncia dal letto di un ospedale di Padova, dove da alcuni giorni è ricoverato, con una polmonite bilaterale, in terapia semintensiva. E’ positivo al Covid e il casco per respirare rende tutto ancora più difficile. E’ stato lui stesso a decidere di immortalarsi in un video, registrato con il suo smartphone, diffondendo un messaggio che è un duro atto di accusa verso chi poteva e non ha fatto. Dalla frontiera veneta dei malati Covid, si è rivolto al presidente del consiglio Giuseppe Conte. Fino a qualche giorno prima della positività, il medico di base gelese, che ormai da anni vive e lavora a Padova, era su un’altra frontiera. Nel suo studio professionale, nel popoloso quartiere padovano Sacro Cuore, ad effettuare decine di tamponi ai pazienti. Come dice lui stesso nel videomessaggio diffuso anche ai media, i medici di base sono “stati lasciati soli”. “Caro presidente Conte, sono un medico di famiglia e, come tanti altri contagiati, sono ricoverato in terapia semintensiva con una polmonite bilaterale. Io non so se rivedrò mia moglie e i miei figli e ora, da questo letto, mi sento di dirle che lei dovrebbe rimuovere chi non è stato all’altezza della situazione”, ha detto. In base ad un accordo siglato dai sindacati del settore e dal governo, gli studi dei medici di base sono diventati punti dove poter effettuare i tamponi. Tutto questo, però, solo con “mascherina e camice”, ha spiegato Minasola.