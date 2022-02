Meloni “Il presidenzialismo è la madre di tutte le riforme”

ROMA (ITALPRESS) – “Proporrò il presidenzialismo, con l’elezione diretta del Capo dello Stato a poteri invariati. Se gli italiani avessero scelto questo Capo dello Stato lo avrebbero fatto in un giorno e non in una settimana imbarazzante come quella a cui abbiamo assistito, e probabilmente sarebbe stato un altro Capo dello Stato. Dare la parola al popolo è sempre la cosa migliore”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, a “Quel che resta del giorno” su Rainews24.”Dopodichè siamo anche per rilanciare una grande sfida presidenzialista, cioè il capo del governo scelto direttamente dai cittadini, che risponde a loro, che ha una maggioranza certa, che può governare 5 anni e ha i poteri per farlo. Con un vincolo diretto, è la madre di tutte le riforme. E’ un sogno? Esiste in tante democrazie”, aggiunge. (ITALPRESS).