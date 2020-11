Mercato ok, si farà anche la prossima settimana: “Ma più distanza tra bancarelle”

Gela. Il mercato settimanale del martedì questa mattina è tornato operativo, con tutte le limitazioni e i controlli del caso, predisposti dal Comune insieme agli ambulanti e alle associazioni di volontariato. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano si è recato sul posto di primo mattino per controllare che le operazioni di entrata e uscita e di permanenza dei cittadini all’interno dell’area mercatale si svolgessero senza creare situazioni di pericolo e, per fortuna, così è stato. In questo modo, gli ambulanti sono tornati al lavoro e i cittadini hanno fruito di un servizio importante, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio. Come ribadito più volte da Palazzo di Città, la zona arancione non prevede la sospensione dei mercati e nessun altro Comune limitrofo ha adottato lo stesso provvedimento che il sindaco Lucio Greco, preoccupato per l’andamento del contagio in città, ha adottato due settimane fa, stoppando lo svolgimento del mercato in attesa di conoscere i contenuti dei nuovi Dpcm.