MES, SALVINI “NEL GOVERNO QUALCUNO MENTE”

ROMA (ITALPRESS) – “Chi sta mettendo a rischio i risparmi degli italiani è seduto lì, qui ci sono in ballo i risparmi di milioni di italiani. Voi state riducendo l’Europa a un centro commerciale dove guadagna chi già ha e perde chi non ha”. Lo ha detto il leader e senatore della Lega, Matteo Salvini, dopo l’informativa urgente del premier Conte in Senato in merito al Mes, e rivolgendosi ai banchi del Governo.

“Sui banchi del governo c’è qualcuno che mente. Decidete voi se mente Conte o Gualtieri, spero non siate complici di questa menzogna che ricadrà sulla testa e sui risparmi degli italiani. Qualcuno non la racconta giusta, a occhio sono quelli che non ti guardano in faccia e vanno dagli operai a dire che non hanno soluzioni”, ha aggiunto.

“Le lasciamo la sua arroganza – ha detto ancora Salvini rivolgendosi a Conte – ci teniamo stretta la nostra umiltà. Gli elettori in Umbria il giudizio su di lei lo hanno già dato, aspettiamo il giudizio in Emilia Romagna, Calabria, Campania e presto di 60 milioni di italiani”.

(ITALPRESS).