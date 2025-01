Micronido, scuola Infanzia fondata su valori cristiani, via alle iscrizioni alla Suor Teresa Valsè

Gela. Gennaio è il mese delle decisioni. Scegliere l’istituto scolastico che soddisfi le aspettative di genitori e alunni non è facile. L’offerta è ampia ed a volte il passaparola è efficace più di ogni proposta. Intanto occorre fissare delle date. Dal 21 gennaio prendono il via le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026. Le iscrizioni online (valide solo per la 1ª primaria), potranno essere inviate dalla piattaforma unica dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025, accedendo al seguente link:

▶https://unica.istruzione.gov.it/…/orientamento/iscrizioni

Codice meccanografico scuola Primaria CL1E002008

Ovviamente stiamo parlando dell’istituto paritario salesiano Suor Teresa Valsè. Le iscrizioni sono sempre aperte per Micronido e Scuola dell’infanzia. Per rendersi conto dei locali, gli ambienti scolastici e ludici, conoscere il personale docente ed i collaboratori si può tranquillamente visitare la scuola.

Tanti i servizi per i suoi piccoli studenti. Vanno ricordati la mensa, il tempo pieno, lo studio assistito, l’ingresso anticipato, l’insegnamento delle lingue, lo sport e i laboratori creativi, tutti concepiti per garantire un’educazione completa e stimolante.

Refezione scolastica

La Direzione Scolastica, guidata dalle Suore Salesiane F.M.A. (Figlie di Maria Ausiliatrice), ha già potenziato il servizio di refezione scolastica, con un occhio di riguardo per le tradizioni locali e i prodotti del territorio.

Studio Assistito

L’istituto sta migliorando l’interazione tutor-studenti al fine di supportare in modo efficace il completamento dei compiti a scuola, molto apprezzato dai genitori.

Sport e non solo

Oltre a sport, musica e laboratori creativi. La divisa, utilizzata da tutti gli studenti dalla Micro-Nido alla Scuola Primaria, è vista non come un vincolo, ma come simbolo di appartenenza e uguaglianza.

Valori cristiani

L’Istituto Suor Teresa Valsè non è soltanto un centro di istruzione; rappresenta anche un’importante realtà educativa cattolica e salesiana. La crescita spirituale e sociale non interessa solo il bambino, ma coinvolge l’intera comunità che lo circonda.