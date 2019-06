Prorogato incarico a tecnici esterni sul condono, incassati 322 mila euro

Gela. I tecnici esterni, che in passato hanno lavorato per conto di Politecnica, sono stati riconfermati. Una proroga di altri tre mesi, almeno fino a quando non si concluderà la procedura di selezione disposta in municipio, per affiancare l’esiguo numero di operatori del settore urbanistica e territorio. Sono ancora migliaia le pratiche di condono da istruire e anche la giunta Greco ha deciso di non interrompere il servizio affidandosi ai tecnici esterni. Negli ultimi due mesi, secondo i dati resi noti, il Comune ha incassato circa 322 mila euro. Sono però ventimila le istanze presentate e secondo i tecnici del Comune solo “una modesta parte” è stata definita “con il rilascio della relativa concessione in sanatoria”. Dopo la chiusura del rapporto con la stessa Politecnica, che risale ormai a due anni fa, già l’ex giunta Messinese aveva autorizzato il gruppo di tecnici che collaboravano con l’azienda a proseguire le attività. Sei professionisti si sono costituiti in raggruppamento temporaneo. Pochi giorni prima di incassare la sfiducia, l’ex primo cittadino e i suoi tecnici hanno autorizzato una proroga dell’incarico fino al 31 dicembre 2018.