Migliorare la qualità della vita dei diversamente abili, proposte e progetti nel convegno Adoces

L’intervento di Natale Saluci è servito per introdurre due testimonianze straordinarie, quella di Valentina Costa, ormai diventata testimonial ufficiale di Special Olympics, e Salvo Pardo che ha recitato una poesia sulla diversità.

Entrambi hanno dimostrato che è possibile valorizzare le capacità di un soggetto con disabilità attraverso il superamento di barriere che non sono quelle architettoniche ma quelle culturali. Il discorso ha avuto una continuità con l’intervento di Nora Ferrera , la mamma di Salvo, che ha fatto emergere le difficoltà che si affrontano nella gestione delle criticità legate alla disabilità. L’intervento di Nora ha incontrato i consensi dei presenti e soprattutto dell’assessore che ha invitato i referenti nella sede dell’assessorato a Palermo per pianificare progetti e opportunità per i disabili. Il convegno è servito per dare due notizie importanti. E’ stata la dott.ssa Nuccia Vella, pediatra ad informare i presenti che a partire da settembre sarà attivo un ambulatorio multidisciplinare per soggetti disabili presso la casa del volontariato in via Ossidiana, che prevede la presenza di un pediatra, di un neurologo, di un nutrizionista, di un legale e delle figure necessarie per dare un servizio totalmente gratuito al territorio . Questo progetto segue quello dello sportello sos disabili attivato da Adoces Sicilia Odv che ha dato la possibilità a diverse famiglie di poter accedere al sostegno economico previsto per i caregiver. Il convegno si è chiuso con l’intervento dell’Avv. Floriana Cacioppo che ha affrontato il tema della figura del Garante della disabilità, figura indispensabile per la gestione delle problematiche legate ai diritti di persone con disabilità. L’avv. Cacioppo ha fornito gli spunti per poter rinformare i presenti che Adoces Sicilia Odv ha presentato al Comune di Gela la richiesta per l’attivazione del garante della disabiltà come stabilito dalla convezione delle nazioni unite. Si attendono feedback dall’amministrazione comunale per l’iter burocratico consequenziale alla richiesta. Subito dopo si è aperto un dibattito dove è emerso che diversi disabili non hanno potuto partecipare al convegno per la mancata installazione di una pedana e di uno scivolo per agevolare l’accesso al sito.

Un bilancio positivo e tanti spunti di riflessione che giustificano eventuali altri momenti di incontro, come ribadisce Natino Giannone, presente all’incontro. “Convegni come questi vanno incentivati perché rilevano criticità e allo stesso tempo propongono soluzioni immediate alle amministrazioni. Un ringraziamento alla protezione civile guidata da Giuseppe bruno, per il loro prezioso contributo e alla Camelia per gli addobbi floreali”, dice Giacomo Giurato, presidente regionale Adoces Sicilia Odv.