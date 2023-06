Sanità cittadina afflitta dai tagli, Cgil: “Sit-in per il diritto alla salute”

“Ma non è più il tempo di fare solo polemica e, come sempre abbiamo sostenuto, siamo disponibili insieme a tutte le forze sociali a chiedere un confronto per trovare e proporre soluzioni, con lo scopo unico di garantire il Diritto alla salute in tutto il territorio, senza distinzioni tra Nord e Sud della nostra provincia. Molteplici sono le criticità a livello territoriale, sia nei due P.O. maggiori, sia nei Distretti minori, che affliggono la nostra sanità, dalla atavica carenza di personale, che si vede costretto a turni di servizio massacranti, e che di certo l’approvazione delle prestazioni aggiuntive, non può pensarsi come una soluzione, poiché non rende il carico di lavoro meno gravoso per il professionista, alla questione relativa alla stessa gestione delle risorse e organizzazione del lavoro. Quest’ultimi problemi in particolare e come spesso denunciato, rappresentano il “tallone di Achille”

della nostra Asp, con inevitabili ripercussioni non solo all’interno dei reparti ma con conseguenti ricadute drammatiche sull’efficienza del servizio. A tal riguardo diversi sono i casi di personale infermieristico ed OSS trasferito a Mussomeli, Riesi, Mazzarino e Niscemi, senza che si sia tenuto conto delle dotazioni organiche approvate dalla Regione e dalla stessa Asp, senza che ci sia preoccupati di quali ricadute tali atti avrebbero avuto sulla funzionalità del servizio, e sulla qualità; tale atteggiamento sembra rispondere più a mere logiche di libero mercato (vige un accordo sulla mobilità interna mai applicato), che a logiche di miglioramento e garanzia dei servizi. Ma su questo argomento che, assume diverse sfaccettature, e ,aggiungiamo, sulle tante brutture amministrative, porteremo avanti interventi che mireranno ad esigere trasparenza e procedure legittime anche e soprattutto per valorizzare il buon operato di chi prova a svolgere il proprio lavoro. Prioritario è poter continuare a garantire i principi fondamentali su cui si basa il SSN dalla sua

istituzione, avvenuta con la legge n.833 del 1978, e cioè “l’universalità, l’uguaglianza e l’equità”. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Ma siamo realmente tutti uguali di fronte alla salute? No, non lo siamo dal Nord al Sud della nazione e non lo siamo nemmeno a livello territoriale, e le

politiche messe in atto negli ultimi anni e in particolare dal nuovo governo, vedasi “il decreto Calderoli sull’autonomia differenziata”, sono esaustive in merito alle risposte di chi ci governa su tali problematiche. Oggi più che mai il diritto alla salute, alle cure, è in pericolo, ed è arrivato il momento di scendere in piazza per “urlare” che la sanità è un bene comune e rappresenta la più grande infrastruttura

civile del Paese, presidio di coesione sociale ed unità nazionale. Serve una presa di coscienza da parte di tutta la società civile, sindacati, associazioni, comitati di

quartiere, per impedire l’avanzata di questo processo di impoverimento dei servizi e di desertificazione sanitaria, per arrestare la mobilità passiva, l’esodo verso il privato, ed è per questo, lo ribadiamo a gran voce, che bisogna scendere in piazza: “Perché è il tempo di fare tutti la nostra parte e il tempo che chi ci governa prenda coscienza delle responsabilità che ci si assume quando si parla e si agisce per conto delle persone”. Noi il 21, il 22 e il 24 Giugno rivendicheremo il diritto alla salute sancito dalla Costituzione. La Costituzione va attuata e non stravolta.