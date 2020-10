Minorenne abusata nelle campagne tra Gela e Ragusa, accuse a quattro braccianti

Ragusa. Una storia emersa anche dai racconti di una minorenne, che all’epoca dei fatti non aveva ancora neanche quattordici anni. Sarebbe stata abusata, tra i campi di Macconi, nell’area delle serre e di tante aziende agricole, nella fascia trasformata che tocca i territori di Gela e della provincia di Ragusa. Sono quattro i coinvolti. La posizione della madre, che è accusata di aver fatto prostituire la figlia in cambio di denaro, è stata invece stralciata. Per un agricoltore del territorio (difeso dall’avvocato Salvo Macrì) e per tre magrebini, gli atti sono stati trasmessi alla procura di Ragusa, ritenuta competente per territorio, dopo l’iniziale valutazione dei magistrati di Catania.