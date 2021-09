A Mirenda la prima tappa della Ultramaratona, Tilaro secondo a sorpresa

Qui gli atleti sono stati presentati ufficialmente e l’incontro ha rappresentato per gli amministratori comunali l’occasione per porgere loro i migliori auguri per la partecipazione alla kermesse sportiva, che si concluderà il 17 settembre sempre alle Mura Timoleontee. “L’augurio di tutti noi – hanno detto Greco e Malluzzo – è che questa manifestazione possa crescere sempre di più negli anni a venire. Per quanto di nostra competenza, faremo il possibile per garantire il massimo del sostegno”. Oggi la seconda tappa da Marina di Ragusa a Marzamemi.

Nella foto allegata il nostro Salvo Tilaro con il vincitore Giuseppe Mirenda