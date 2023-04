Misterbianco in Eccellenza, sarà SSD Gela-Vittoria la semifinale play off

Gela. Partita senza significato per la SSD Gela, che lascia a riposo Tuvè, Ascia, Scerra, Floridia, Deoma, Mauro e Italiano. Pizzardi è out (rottura legamenti) e Pandolfo in panchina. In campo tanti giovani. In panchina siede Paolo Bentivegna , con Fausciana che non potrà neanche seguire la squadra per i play off per una lunga squalifica.

7’ Tiro a giro di Gradito che Maugeri spegne con i pugni.

13’ GOL SCORDIA. Ospiti in vantaggio al primo affondo. L’azione nasce da Cantarella che riesce a trovare lo spunto necessario per lo smarcato Milazzo che segna facile

15’ Milazzo vicino al raddoppio dopo uno slalom. Il diagonale per poco non si insacca.

21’ GOL DEL GELA. Il capitano pareggia direttamente su calcio di punizione.

43’ Angolo di Cosentino per il tiro al volo di Pira che sbatte sul petto di un difensore etneo.

SECONDO TEMPO

Ripresa a ritmi ancora più lenti.

14’ st Bentivegna sostituisce 4 calciatori. Dentro Scerra, Ascia, Floridia e Argirdeni per dare vivacità alla squadra.

17’ GOL DEL GELA. L’assist è di Ascia, il tap in è di Gradito.

36’ Floridia potrebbe fare tris dopo uno scambio con Ascia ma angola troppo il destro.

40’ Tocca a Scerra sbagliare il gol del 3-1 dopo una percussione di Gradito.

46’ GOL DEL GELA. Simone Minolfi segna il gol che chiude la partita con la sua specialità, di testa.