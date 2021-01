Misure anti-Covid e controlli, in via Venezia ambulanti sgomberati

Gela. I controlli per il rispetto delle misure anti-Covid, imposte dal sindaco Lucio Greco, nelle ultime ore hanno portato gli agenti della municipale anche in via Venezia, dove nonostante tutto c’erano ancora bancarelle per la vendita ambulante di frutta e verdura. Chi le ha allestite è stato individuato e si è proceduto allo sgombero. La crisi e l’esigenza di lavoro, anche con l’emergenza sanitaria in atto, spesso portano alcuni ambulanti ad improvvisarsi nella vendita, anche non autorizzata.