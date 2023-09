Mobilità sostenibile, “serve impegno dell’amministrazione”: Fiab, “realtà impietosa”

Gela. La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile è in pieno svolgimento in tutta Europa. In Italia centinaia di enti hanno deciso di aderire e di portare avanti politiche nuove sulla mobilità. Fiab Gela ha lanciato pubblicamente il progetto Gela Città 30. “Siamo disponibili al dialogo con l’amministrazione, puntando sulla costruzione di una delibera che permetta di ripensare la mobilità in città e che ricomprenda tutti gli elementi necessari, dagli interventi di moderazione del traffico al controllo della velocità, dall’istituzione delle zone scolastiche alla creazione di ampie aree pedonali e zone a traffico limitato”, dicono il presidente Simone Morgana e il vice Giuseppe Romano. Venerdi prossimo, 22 settembre, si terrà il Bike to work day, con l’invito rivolto a tutta la cittadinanza ad utilizzare la bici per raggiungere i luoghi di lavoro, compatibilmente con l’ampiezza dello spostamento. “Pensiamo alle scuole, agli uffici pubblici e a tanti altri luoghi lavorativi che si trovano dentro il perimetro urbano e che spesso distano pochissimi chilometri, se non centinaia di metri, dalle nostre abitazioni, una sola giornata per provare a cambiare il proprio modo di muoversi. Sarebbe ancora più importante se l’amministrazione facesse propria questa campagna, scegliendo, almeno per quel giorno, di rinunciare all’auto e invitando la cittadinanza a farlo”, aggiungono.