Oltre 200 migranti sbarcati nella notte a Lampedusa, 2.200 in hotspot

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Nove nuovi sbarchi a Lampedusa a partire dalla tarda serata di ieri e nella notte, per un totale di oltre 200 migranti arrivati sull’isola a bordo di piccole imbarcazioni. Sette di queste, sono state intercettate dalle motovedette della Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza ad alcune miglia dalla costa e scortate fino al molo Favaloro, altri due barchini sono giunti in autonomia fino alle coste, uno di questi a Lampione. I profughi sono stati condotti all’hotspot di Contrada Imbriacola, dove adesso vi sono quasi 2.200 persone a fronte di circa 380 posti disponibili. Così come stabilito dalla Prefettura di Agrigento, in cinquecento verranno condotti dalla Polizia fino al porto, dove a bordo del traghetto di linea Galaxy lasceranno in mattinata l’isola per trasferirsi nel centro di Porto Empedocle, dal quale successivamente raggiungeranno ulteriori destinazioni.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).