Morgana: “No al parcheggio, pedonalizziamo piazza Calvario”

Gela. Piazza Calvario è da sempre parcheggio più o meno regolamentato. Prima in mano agli abusivi, poi con strisce blu ed infine adesso quello di lasciarlo libero alle auto. Non ci sta Simone Morgana, presidente della Fiab Gela, secondo cui “se amministrare significa fare scelte, ad oggi, la scelta dell’amministrazione è quella di regalare una piazza storica come Piazza Calvario all’occupazione delle auto, sottraendola alle persone”.

La proposta è quella di pedonalizzare piazza Calvario

“Le piazze rappresentano uno spazio pubblico che deve essere destinato alla libera fruizione dei pedoni, dei bambini, dei ciclisti, degli anziani, di tutti gli utenti deboli della strada. La loro funzione sociale è fondamentale e non può essere svenduta per un posto auto – dice Morgana – A maggior ragione questo non può accadere per una piazza che a Gela ha un forte valore storico culturale. Uno spazio a ridosso dell’antico palazzo ducale e della cinta muraria. Una piazza dal valore sociale importantissimo, che raffigura il calvario religioso e che per la cultura del meridione, soprattutto nella settimana santa, rappresenta una ritualità fondamentale. Una piazza dalle potenzialità turistiche e sociali proprio perché espressione di diverse funzioni”.