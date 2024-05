Morselli ancora poco convinta dalle soluzioni in campo, priorità agli iter dell’assessorato

Gela. Le proposte non mancano e da più fronti politici. L’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli, la scorsa settimana, insieme al suo gruppo, ha inaugurato il comitato elettorale dell’assessore regionale FI Marco Falcone, candidato alle europee. Non sembra individuare le risposte giuste, invece, sul piano locale. E’ stata molto vicina alla coalizione del candidato a sindaco Terenziano Di Stefano, anche per dare continuità all’esperienza che c’era stata per le regionali e a Palazzo di Città; così come un dialogo c’è stato con “Alleanza per Gela” che si rifà a Salvatore Scerra. In questi giorni, i contatti e il confronto piuttosto intensi non hanno portato ad uno sbocco. Già in precedenza, seppur ci sia una certa tensione nei rapporti con gli ambienti dei partiti di centrodestra, più di qualche interlocuzione aveva iniziato a prendere piede. Non se ne è fatto nulla. L’assessore Morselli, con il trascorrere dei giorni, sembra decisamente poco convinta da soluzioni last minute che rischierebbero di mettere in secondo piano il lavoro fatto in questi anni di amministrazione e nelle sue precedenti esperienze istituzionali. Tra le opzioni sul tavolo, non ha mai escluso quella di fermarsi e di non correre per le urne di inizio giugno.