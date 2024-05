Editoria, da Irfis contributi per 2,06 milioni a 107 imprese

PALERMO (ITALPRESS) – Pubblicata la graduatoria definitiva (aggiornate con delibera del Comitato Fondo Sicilia del 29 aprile 2024) della misura a sostegno dell’editoria messa in campo dal Governo della Regione e gestita dall’Irfis. Sono stati 107 i beneficiari (divisi in quattro categorie diverse, ndr) ammessi al contributo da 2.06 milioni di euro complessivo, 12 le domande escluse per mancanza di requisiti. In particolare l’Irfis prevede di erogare le risorse entro maggio. La parte più consistente va all’editoria online che si aggiudica contributi per 1,01 milioni divisi tra 45 soggetti diversi. All’editoria cartacea non quotidiana saranno assegnati 80.214 euro divise in 7 posizioni diverse. Alle Tv contributi per 708 mila euro per 29 posizioni e alle Radio 269 mila euro per 26 posizioni diverse.

foto: ufficio stampa Irfis

(ITALPRESS).