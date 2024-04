Morselli, “il manager Ghelas pensa di continuare a distanza?”: Inferrera, “ora non lascio”

Gela. “Il costo per la Ghelas è sostenibile” e ricompreso nei prospetti finanziari per il bilancio del Comune. Il segretario generale Carolina Ferro ha esposto i dati durante il dibattito consiliare avviato per valutare il contratto della municipalizzata, almeno fino a dicembre. Il dissesto del municipio pone l’esigenza di particolari precauzioni e i revisori hanno rilasciato parere non favorevole, al centro degli interventi dei consiglieri Rosario Faraci e Diego Iaglietti. “La normativa ci aiuta e la riduzione del venti per cento dei costi si può raggiungere in più semestri. Non possiamo pretendere che si faccia subito”, ha aggiunto il segretario. Il dirigente al bilancio Maria Bonfirraro ha parlato dell’avvio di un’azione per rivedere i costi e rendere più “sostenibili” i costi di Ghelas e di altri servizi comunali. Il segretario ha inoltre escluso la mancanza di controllo analogo, indicato dai revisori tra le criticità connesse al contratto dell’in house. Il sindaco Lucio Greco ha parlato di una società intorno alla quale ci si attendevano risultati ancora migliori. Le contingenze non lo hanno permesso “ma non dimentichiamo che quando ci insediammo la società era sull’orlo della messa in liquidazione”, ha aggiunto. Ha preso atto del parere negativo dei revisori “ma la politica deve avere il coraggio di prendere decisioni”, ha riferito inoltre. La burocrazia comunale è certa che la riduzione dei costi sia già in atto, anche nel contratto in discussione. L’esigenza di razionalizzare i servizi e di sviluppare un contratto che sia al passo dei tempi è uno dei punti segnalati dal consigliere Faraci che non ha dimenticato la proposta di rilancio portata in aula dalla commissione sviluppo economico da lui presieduta ma mai attuata. Iaglietti ha chiesto ragguagli tecnici sia al segretario sia al dirigente Bonfirraro. In collegamento, ha partecipato il manager dell’azienda Pietro Inferrera.