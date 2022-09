Morselli, “Un’Altra Gela sosterrà FI e autonomisti ma senza logiche preimpostate”

Gela. Ieri, anche a garanzia della coalizione pro-Greco, hanno pubblicamente indicato la scelta di sostenere Forza Italia e l’area confluita in “Popolari e autonomisti”. Gli esponenti di “Un’Altra Gela”, il gruppo fondato dal sindaco Lucio Greco, non vogliono nessuna cesura politica ma anzi intendono assicurare continuità nei rapporti con alleati che considerano più che affidabili. Così, consiglieri e sostenitori della lista ammiraglia dell’avvocato Greco daranno manforte agli azzurri e ai civici che hanno puntato sul medico Rosario Caci. Un percorso decisionale che è stato accelerato dall’uscita pubblica del sindaco, che ha scelto Renato Schifani e il centrodestra. Il capogruppo di “Un’Altra Gela” Giuseppe Morselli tiene però a precisare che non ci sono schemi già predeterminati, almeno nell’associare il voto ai candidati. “Non esistono logiche preimpostate per appoggiare l’uno o l’altro candidato”, dice. Per Morselli, quindi, non c’è uno schema preciso di sostegno.