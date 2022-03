Morte improvvisa per Maria Granvillano, tra i pionieri del mondo del volontariato

Gela. Il mondo del volontariato piange Maria Granvillano, tra i pionieri del settore insieme al marito Giacomo Ferrera. Questa mattina un malore improvviso l’ha portata via. Ed è stata lei stessa a chiamare il 118 e chiedere l’intervento di una ambulanza, comprendendo di essere in grave pericolo.

Presso la sua abitazione di via Morello sono arrivate due ambulanze (pare che una non avesse il medico a bordo) ma per la donna, che viveva da sola, non c’è stato nulla da fare.

Maria era una persona generosa, molto conosciuta in cittò anche per il suo carattere estroso. La morte del marito Giacomo, cinque anni fa, l’aveva abbattuta ma in suo nome era riuscita ad esaudire un desiderio. Il fuoristrada Mitsubishi «Pajero» che fu di Giacomo Ferrera, fondatore e presidente dell’associazione di radioamatori, è stata rimessa in moto e donata alla Procivis, associazione di Protezione Civile e Pubblica assistenza, di Luca Cattuti.