Morte Vacca, investito da un’auto: chiesto il processo per il giovane che era alla guida

Gela. La procura, davanti al gup, ha insistito, questa mattina, per il rinvio a giudizio del giovane accusato di aver investito Rocco Vacca. L’ex sindacalista, noto per il suo impegno letterario, morì a causa delle ferite riportate. Aveva settantasette anni. Dedicò grande attenzione e notevole studio inoltre alle tradizioni linguistiche locali. Alla guida dell’automobile, c’era il ventenne Arnaldo Peritore, per il quale appunto è stato chiesto il giudizio. I difensori, gli avvocati Carmelo Tuccio e Cristina Alfieri, ritengono invece che la dinamica di quanto accaduto vada approfondita. Non hanno optato per riti alternativi. L’incidente si verificò, due anni fa, in un tratto di via Cairoli. Vacca si era recato a far visita ad una familiare che vive proprio in quella zona. Le conseguenze dell’impatto sarebbero state decisive per determinare il decesso.